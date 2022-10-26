Буэнос-Айрес, 26 октября, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Европа снизила уровень зависимости от российского газа, заявил 26 октября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на заседании экономической комиссии ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна, проходящем в Буэнос-Айресе.

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По его словам, «зависимость» сократилась с 40% до 7% от общего объёма импорта, но странам ЕС необходимо искать иных поставщиков энергоносителей.

«Мы достигли сокращения этой зависимости с 40% до 7%», — сказал Боррель.

«Это заставляет нас искать других поставщиков, делать ставку на неуглеродную энергетику, и это мы видим в Латинской Америке», — добавил Боррель, отмечая успехи развития возобновляемой энергетики в странах региона.