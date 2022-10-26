Тбилиси, , 19:33 — REGNUM Массовый приток российских граждан в Грузию является основной причиной существенного роста цен в стране, сообщает 26 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Флаг Грузии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Капитал пришёл из России в Грузию. Я считаю, что приход платежеспособных русских привел к росту цен. Поэтому для грузин всё стало дороже. Это означает рост инфляции. Есть прогноз, что инфляция снизится, но здесь нет никаких разговоров о том, что цены при этом снизятся. Уменьшение инфляции означает, что цены будут расти лишь не столь быстрыми темпами», — сказал экономический эксперт Сосо Берикашвили.

О том, что рекордный рост цен связан с прибытием в Грузию большого количества граждан России, заявляет и руководство Национального банка страны.

Так, президент Национального банка Коба Гвенетадзе заявил, что параллельно с избыточным притоком российских граждан увеличился спрос на все товары и услуги, что неизбежно привело к росту цен.

Напомним, что по данным грузинского МВД, в стране остались 112 тысяч граждан России и 13 тысяч граждан Белоруссии, въехавших в Грузию с начала года.