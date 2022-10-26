Минск, 26 октября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В Белоруссии фактически безработными в январе–сентябре были 180,1 тыс. человек. Об этом сообщает Белстат.

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При этом официально нетрудоустроенными, по данным Минтруда, на конец сентября было 6 тыс. человек. То есть фактическая безработица в Белоруссии в 30 раз превышает официальную.

В то же время в Белоруссии не хватает больше 102 тыс. работников. Столько предложений от нанимателей размещено в общереспубликанском банке вакансий.