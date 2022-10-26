Брянск, , 16:04 — REGNUM Суд в Брянске обязал четверых осуждённых за незаконную рубку леса выплатить в бюджет РФ почти девять миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября сообщили в пресс-службе областного суда.

Вырубленные деревья Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фигуранты дела незаконно спилили на территории лесничества Минобороны России почти 109 кубометров деревьев. Эксперты подсчитали, что ущерб природе составил 8,7 млн рублей.

Управление лесного хозяйства региона обратилось в суд с иском о взыскании с ответчиков в солидарном порядке всей суммы ущерба в доход бюджета РФ. Суд первой инстанции удовлетворил прошение, однако один из злоумышленников подал апелляцию. Брянский областной суд отказал в удовлетворении этой жалобы.