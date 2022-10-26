Посёлок Металлострой, Санкт-Петербург, 26 октября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Пожарные Петербурга спустя 19 часов ликвидировали открытое горение в здании склада в поселке Металлострой в Колпинском районе, сообщили 26 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

пресс-служба прокуратуры СПб Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Металлострое

«В 15:35 — ликвидация открытого горения на пожаре в поселке Металлострой», — уточнили в ведомстве.

Напомним, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 25 октября в 20:48 мск. В здании склада на Северном проезде, 8, загорелись строительные материалы. Площадь пожара достигала 12 тыс. кв. метров, произошло обрушение части стены и кровли. Только к 00:39 мск 26 октября пожарным удалось локализовать возгорание, однако ликвидация последствий пожара длилась еще 13,5 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что стремитель­ному распространению огня способствовала высокая горючая заг­рузка складского пом­ещения и позднее соо­бщение о пожаре: к моменту прибытия перв­ых пожарно-спасатель­ных подразделений пл­ощадь горения составл­яла уже более 1000 кв. метров. Также туш­ение осложнялось уда­ленностью водоисточн­иков: для подачи воды пожарным пришлось прокладывать рукавные линии на сотни мет­ров.