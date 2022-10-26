София, , 15:53 — REGNUM Действующий Совет министров Болгарии объявил о намерении подписать договор с США о приобретении у Вашингтона восемь военных самолётов F-16, а также запчастей и боеприпасов к ним. Об этом 26 октября сообщает софийская газета «Факты».

F-16 (сс) U.S. Air National Guard, Staff Sgt. Rebecca Imwalle

По официальной информации, соответствующий контракт станет частью масштабной программы сотрудничества Софии со структурами Пентагона в рамках Североатлантического альянса.

Общая стоимость контракта не разглашается.

Согласно конституции Болгарии, новый документ должен получить одобрение в Народном собрании (парламенте) страны.