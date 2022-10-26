Москва, , 15:48 — REGNUM В 2023 году рынок недвижимости будет находиться в неустойчивом равновесии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, комментируя информацию о продолжающемся снижении в России средней суммы ипотечного кредита.

Ипотека

«Тенденция изменится вместе с успокоением общества и снижением тревожности, а также в случае появления заметных на рынке недвижимости групп населения, получивших новые источники доходов или социальных выплат, — сказал Цыганов. — С учетом значительного потенциального спроса на жилье и восприятие его существенной частью населения как способа инвестирования или хотя бы сбережения средств, сохраняющиеся миграционные потоки и не завершившийся в части регионов России демографический переход рынок недвижимости и ипотечного кредитования имеет хорошие перспективы в средне- и тем более долгосрочной перспективе».

По его словам, в 2023 году рынок недвижимости будет находиться в неустойчивом равновесии с синхронной с общероссийской тенденцией к снижению активности в целом.

«На нем будут сказываться разнонаправленные конъюнктурные факторы, которые предотвратят как серьезное падение, так и всплески активности, которые могут быть в регионах», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов объяснил, почему в РФ упала средняя сумма ипотечного займа.

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