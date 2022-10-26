Москва, 26 октября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о продлении до 2026 года срока приостановления компенсации в полном объеме сбережений, которые были помещены во вклады в Сбербанк России до 20 июня 1991 года, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Госдума

«Законопроектом предлагается продлить до 1 января 2026 года срок, в течение которого приостанавливается действие федерального закона о базовой стоимости необходимого социального набора», — сказал на заседании член комитета Госдумы по финансовому рынку Владимир Сенин («Единая Россия»).

Депутат добавил, что при рассмотрении документа в первом чтении правительству РФ было рекомендовано в следующем году разработать и внести проект федерального закона, который бы регулировал вопрос исполнения обязательств РФ по сбережениям граждан.