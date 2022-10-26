Нью-Дели, , 15:24 — REGNUM Путь диалога и дипломатии следует избрать для скорейшего урегулирования конфликта на территории б. УССР, такова позиция Нью-Дели. Об этом министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил своему российскому коллеге Сергею Шойгу в телефонном разговоре, сообщает пресс-служба индийского военного ведомства.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр Сингх написал в Twitter, что по телефону обсудил с Шойгу двустороннее сотрудничество в области обороны и ухудшающуюся ситуацию на территории б. УССР. Беседа состоялась по инициативе Москвы, министры договорились о поддержании связи.

«Я подтвердил позицию Индии о необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего урегулирования конфликта», — отметил Сингх.

Он также сообщил, что подчеркнул недопустимость применения конфликтующими сторонами ядерного или радиологического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу проинформировал своего индийского коллегу о своих опасениях по поводу возможных провокаций Киева с использованием «грязной бомбы».

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