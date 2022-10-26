Москва, 26 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В инструмент внешней политики США превратился на сегодняшний день киевский режим. Об этом 26 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Как указал глава Российского государства, тактика шантажа, давления и запугивания используется некоторыми странами практически на всём пространстве СНГ, где ими не прекращаются попытки реализации сценариев «цветных» революций, активно используется карта национализма и экстремизма, а также разжигаются вооружённые конфликты, прямо угрожающие безопасности стран содружества.

«Чего они добиваются — те, кто это делает (Запад) — мы видим на примере [бывш. УССР], ставшей инструментом американской внешней политики. Страна практически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир меняется и становится многополярным.