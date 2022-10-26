Москва, 26 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Мир меняется и становится многополярным, заявил 26 октября президент России Владимир Путин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения стараются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию», — сказал Путин в ходе встречи с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран-участников СНГ.

По словам российского президента, эти страны не гнушаются даже диверсиями. В качестве примера он привёл происшествие на трубопроводах «Северный поток».