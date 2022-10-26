София, , 14:52 — REGNUM Действующий премьер-министр Болгарии Гылыб Донев своим специальным распоряжением назначил Петара Киркова координатором по вопросам кибербезопасности страны. Об этом 26 октября сообщает софийская газета «Факты».

Кибербезопасность Pixabay.com

Согласно официальной информации, Кирков возглавит Управление защиты конфиденциальных данных при болгарском министерстве электронного правительства.

«Нет никаких сомнений, что новый координатор сможет предотвратить атаки на компьютерные системы Болгарии», — резюмировал, в частности, Донев.

Кирков окончил Технический университет Софии по специальности «Инженерия связи». На протяжении последних 18-ти лет он занимался развитием компьютерных систем в организациях государственного и частного секторов.

Напомним, только за последние полгода на сайты болгарских госучреждений было совершено до 80 атак. Местные власти были вынуждены констатировать неэффективность систем киберзащиты.