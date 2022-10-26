26 октября 2022 | Время чтения 1 мин

В Сети обсудили и осудили закрытие популярной сети магазинов спецодежды и экипировки.

Валерия Иванова, , 20:35 — REGNUM В Приморье начали закрываться магазины спецодежды. Случилось это после того, как губернатор Олег Кожемяко попросил замруководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергея Пузыревского проверить обоснованность повышения цен.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Свои филиалы во Владивостоке и Уссурийске закрыл магазин снаряжения «Миротворец». Закрытие они объяснили «неготовностью продавать по нынешним ценам товары для участников спецоперации», — написал телеграм-канал «Владивосток №1».

В комментариях под постом приморцы эмоционально осудили предпринимателей.

«У торгаша нет Родины, совести и чести. Есть только жажда собственной наживы», — написал Дмитрий.

«Барыги и торгаши никогда не были в почёте. Гнильё, не люди», — поддержал пользователь Сантьяго Де Компастела.

«Твари. Они удавятся за прибыль. Вот таким уродам-предпринимателям никакой поддержки от государства не должно быть. Прокуратура (непродажная) пусть подключается», — призвал l_v60.

Эгберт ван Хемскерк. Аллегория жадности. XVII век

«Вредители, на Колыму чертобесов. Кто-то деньгами скидывается по всей стране, кровь сдает. А какие-то барыганы за копейку удавиться готовы», — написал АК.

«Придут другие. Свято место пусто не бывает. Барыги должны меру знать», — успокоил Silver Artem.

«Помните, как в Москве во время теракта в метро таксисты цены вломили, чтобы раненых хоть как-то до больницы довезти? Это мелкий пример того, как люди в погоне за прибылью не останавливаются ни перед чем», — добавил Дмитрий.

Как сообщало ИА REGNUM, Кожемяко сказал, что считает недопустимым резкое повышение цен на спецснаряжение для военнослужащих:

«В нынешних условиях спекуляция на товарах, необходимых для участников боевых действий, — это не просто нарушение правил торговли».