Петропавловск-Камчатский, 26 октября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. На Камчатке бывший инспектор ДПС приговорен судом к пяти годам лишения свободы. Следствию удалось доказать, что полицейский инсценировал восемь ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

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34-летний инспектор ДПС приобрёл автомобили с механическими повреждениями. Их он и использовал для инсценировки ДТП. Аварии он документировал сам, а затем обращался в страховую компанию за выплатами.

Ему удалось похитить таким образом 2,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге бывший сотрудник полиции предстал перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков и превышении должностных полномочий. Мужчина хотел завысить показатели своей работы.