Екатеринбург, , 10:58 — REGNUM В Екатеринбурге бывший сотрудник полиции предстал перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков и превышении должностных полномочий. Мужчина хотел завысить показатели своей работы, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствие установило, что в декабре 2021 года экс-силовик обнаружил и изъял наркотические средства. После этого для завышения собственных показателей работы он договорился со знакомым о совместном сбыте наркотиков.

Бывшей правоохранитель сделал фотографию тайника и направил знакомому информацию для дальнейшего сбыта запрещённых веществ. Однако уралец решил не участвовать в преступлении и обратился в полицию. Правоохранители задержали на тот момент своего коллегу у тайника и изъяли у него наркотики.

После вынесения прокуратурой обвинительного заключения, мужчину уволили из органов внутренних дел, отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Суд приговорил бывшего полицейского к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого решения.