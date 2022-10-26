Тбилиси, 26 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Согласно прогнозу Национального банка Грузии, рост ВВП в стране по итогам 2022 года составит 10%. Об этом 26 октября сообщил председатель финансового регулятора Коба Гвенетадзе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли. Рост ВВП

«Среднегодовой экономический рост за первые восемь месяцев текущего года составил 10,3%. Соответственно, прогноз экономического роста в 2022 году повышен до 10%», — сказал Гвенетадзе.

Он добавил, что уровень экономической активности в Грузии также ожидается выше, чем было предусмотрено в первоначальных прогнозах. Но это способствует росту инфляции, вызванную повысившимся спросом, хотя процесс частично компенсируется, благодаря укреплению лари на валютном рынке.

Стоит отметить, что рост экономики Грузии во многом обусловлен ростом потока туристов в текущем году, большинство из которых из России. Кроме того, из-за антироссийских санкций выросли объёмы грузопотоков через грузинскую территорию, так как Тбилиси не стал вводить ограничительные меры. Также Грузия с весны начала зарабатывать на реэкспорте российских нефтепродуктов.