Сеул, 26 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Министр стратегии и финансов Южной Кореи Чху Гён Хо встретился 26 октября в Сеуле с главой Азиатского банка развития (АБР) Масацугой Асакавой, с которым обсудил вопросы расширения сотрудничества в решении глобальных проблем, включая здравоохранение и изменение климата. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

Eugene Alvin Villar Азиатский банк развития

Известно, что глава АБР прибыл в Сеул с трех дневным визитом 24 октября для посещения места, где в мае 2023 году состоится 56-е заседание Азиатского банка развития.

В ходе встречи Чху Гён Хо подчеркнул необходимость создания в Южной Корее центра финансовой и технологической поддержки азиатских стран в борьбе с изменением климата.

В свою очередь, Масацугу поддержал идею южнокорейской стороны, предложив создать в Сеуле так называемый Центр знаний о климатических инновациях и технологиях, который станет платформой для сотрудничества 68 стран-членов.