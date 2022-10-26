Тбилиси, , 17:30 — REGNUM Полиция Грузии задержала преступника, 20 лет скрывавшегося от правосудия, сообщает 26 октября police. ge.

Арест Victor

47-летний мужчина в 2002 году совершил покушение на убийство. В городе Чиатура, в сквере, он и его подельник открыли огонь из огнестрельного оружия по группе граждан. Подельник убил одного человека, а ныне арестованный всадил в другого гражданина пять пуль. Но раненого удалось спасти медикам. Полиция сразу же установила личности преступников и суд выдал ордера на их арест. Убийца был арестован ещё в 2004 году и осуждён, но второму преступнику удалось находиться в бегах целых 20 лет.

В настоящий момент арестованный уже помещён в следственный изолятор.