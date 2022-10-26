Таллин, , 13:24 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Эстонское подразделение шведского банка SEB (второго в стране по обороту после филиала другого шведского банка Swedbank) завершило девять месяцев 2022 года с прибылью в размере 80,8 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что в 2021 году прибыль SEB за тот же период в Эстонии составляла 75,6 млн евро. Рост доходов за год составил 7,3%, а прибыль — на 6,8%.

Аллан Парик, председатель правления SEB Bank, сообщил, что кредитный и лизинговый портфель увеличился на 7,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года. За девять месяцев операционная прибыль банковской группы достигла 140,6 млн евро (131 млн евро за тот же период 2021 года), а операционные расходы — 48,1 млн евро (44,5 млн евро за тот же период 2021 года).

В то же время отмечается, что в третьем квартале 2022 года депозитный портфель физических лиц уменьшился на 0,7% по сравнению со вторым кварталом. Снижение депозитов связано не только с ростом стоимости жизни, но и ростом потребления, отметили в банке.

По статистике SEB, рост стоимости жизни и желание сохранить свой уровень жизни уже начали сокращать сбережения семей, но осенние и зимние месяцы с более высокими фиксированными расходами еще впереди, добавили в банке.