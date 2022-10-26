Москва, 26 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. По состоянию на 12:25 по мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,11%, до $93,60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

«Январский же фьючерс, который скоро станет основным, подрастает еще скромнее — на 0,8%, до $91,81.

Давление на нефтяные котировки оказали опубликованные накануне данные от Американского института нефти, показавшие неожиданный рост запасов более чем на 4 млн баррелей.

Если сегодняшний отчет от минэнерго США подтвердит эту тенденцию, «медведи» могут попытаться перейти в наступление.

Впрочем, на фоне снижения опасений нового повышения ставки ФРС уровень поддержки в районе $90 а баррель остается довольно сильным», — считает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть восстановились до $93 после падения