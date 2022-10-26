Москва, , 13:02 — REGNUM Тимофей Коротков

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Поправки к федеральному закону «О рекламе» могут оказаться попыткой передела бизнеса под видом обеспечения национальной безопасности России. Так считают эксперты холдинга «Минченко консалтинг», авторы аналитическго доклада «Лоббистская борьба вокруг поправок к ФЗ «О рекламе».

По мнению экспертов, в этих поправках предпринята законодательная попытка монополизации двух не связанных между собой рынков: рынка электронных досок объявлений и рынка цифровой рекламы (в первую очередь наружной). Предполагается создание «единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений», который наделяется монопольными правами. После принятия законопроекта игроки рекламного рынка попадут в зависимость от него, опасаются аналитики «Минченко консалтинг». Региональные рекламщики могут быть и вовсе выдавлены с рынка и обанкрочены.

Эксперты подчеркивают, что поправки к закону о рекламе встретили консолидированное противодействие на разных уровнях. Против выступил рекламный бизнес всех регионов страны. Законопроект собрал рекордные более 60 негативных отзывов и от региональных властей, которые могут лишиться доходов в бюджет.

Авторы материала назвали несколько возможных лоббистских целей в поправках к закону о рекламе. Это — полный передел и захват рынка, подготовка к недружественным поглощениям, монополизация поставщика IT-решений, захват рекламных площадок в мегаполисах, бесконтрольное использование рекламы на исторических объектах городов.

Противники законопроекта считают, что закон избыточен и не соответствует потребностям безопасности, ради которых создавался, а площадка единого оператора значительно более уязвима для хакерских атак. Кроме того, не исключена бюрократизация процесса подачи объявлений рядовыми гражданами.

Отраслевые бизнес-ассоциации отмечают, что в текущем виде новый закон «убьет 90 процентов рынка». Могут возникнуть новые «серые» рекламные площадки. Вытеснение других участников с рынка создает риск резкого снижения занятости.

«Ранее были стремительные принятия лоббистских законов и всё проходило спокойно, но на примере законопроекта о рекламе это сломалось», — отметил руководитель Департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов.

«Губернаторы научились разговаривать с бизнесом», когда речь зашла о поправках к закону о рекламе, добавил он.

«В случае с поправками в «Закон о рекламе» нарушены не только буква, но и дух закона», — считает депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Он подчеркнул, что данный законопроект является лоббистским, и число подобных ему за последние полгода увеличилось. Даванков и его коллеги выступили единогласно против предлагаемых поправок. «Вот здесь все выступили единым фронтом», — подчеркнул он.

По мнению авторов доклада, партия «Единая Россия» ко второму чтению поправок может выступить в роли модератора компромиссного решения, учитывающего интересы регионов. Кроме того, важное значение будет иметь позиция «палаты регионов» — Совета Федерации, поскольку большая часть субъектов РФ и муниципалитетов негативно относится к законопроекту.