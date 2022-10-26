Воронеж, , 12:44 — REGNUM Приговор в отношении бывшего генерального директора«Воронежгорэлектросети» Руслану Кочетову ужесточен приговор, решение вынес Воронежский областной суд по апелляционной жалобе прокуратуры 26 октября.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Суд назначил Кочетову наказание в виде двух лет с отбыванием в колонии-поселении. В срок будет зачтен период, который осуждённый провёл в СИЗО и под домашним арестом, сообщили «Вести Воронеж».

Кочетов был задержан в феврале 2019 года по обвинению в превышении должностных полномочий. Согласно материалам дела, ряд топ-менеджеров предприятия пытались обесценить активы предприятия — был заключен ряд договоров с фиктивными компаниями, которые не были исполнены, что привело к накоплению долга. В августе этого года Центральный райсуд Воронежа признал Кочетова виновным и назначил ему наказание в виде одного года и одного месяца в колонии-поселении.

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