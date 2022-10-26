Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM До конца 2025 года в Северной столице планируется ввести в эксплуатацию пять поликлиник, пять подстанций скорой помощи, высокотехнологичный корпус больницы № 15 и другие учреждения здравоохранения. Бюджет Петербурга на строительство и оснащение 16 объектов здравоохранения выделит 76 млрд 700 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, представляя 26 октября в Законодательном собрании проект бюджета города на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

Больница в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По проекту «Модернизация первичного звена» до конца 2025 года на развитие сети районных поликлиник будет выделено 9,5 млрд рублей, в том числе 5,5 млрд рублей — за счет федерального бюджета. Бюджет Петербурга дополнительно направит 15 млрд рублей на развитие материально-технической базы городской медицины. Из них 6 млрд 300 млн — на приобретение оборудования для 160 учреждений.

Темпы ввода других социальных объектов в Петербурге будут удвоены в 2023–2024 годах, сообщил Александр Беглов. Так, до конца 2025 года в городе планируется построить, приобрести и получить на безвозмездной основе 168 образовательных учреждений — 62 школы и 106 детских садов.

«В 2023 и 2024 годах мы выходим на удвоение темпов ввода школ, даже по сравнению с масштабами последних трёх лет. 48 новых школьных зданий будет введено за два ближайших года», — подчеркнул губернатор. Таким образом в 2025 году удастся полностью ликвидировать дефицит мест и перейти к плановой работе.

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