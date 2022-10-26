Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 26 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней местной жительницы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Счетчик воды

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В ходе следствия установлено, что 7 декабря 2021 года фигурантка, будучи инженером технического надзора управляющей компании, получила заявку от жильцов одной из квартир по улице Зейская о прорыве трубы горячего водоснабжения.

Сотрудница без выезда на место происшествия и установления объёмов работ, достаточных для обеспечения безопасности жизни и здоровья жильцов, поручила сантехникам частично заменить аварийный стояк горячего водоснабжения.

Учитывая, что требовалась полная замена трубы из-за коррозии и значительного износа, 31 декабря в квартире произошёл прорыв этого стояка. В результате аварии 49-летний мужчина получил термический ожог более 80% поверхности тела. От причиненных телесных повреждений он скончался.

Уголовное дело направлено в суд Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске бывшую сотрудницу детского сада признали виновной в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.