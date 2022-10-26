Бейрут, , 12:09 — REGNUM Правительство Ливана запустило программу по очистке воды в лагерях беженцев после того, как число заболевших холерой в стране достигло 287 человек. Об этом 26 октября сообщает The New Arab.

Больной холерой Department of Foreign Affairs and Trade of Australia

По данным журналистов, системы очистки воды поставлены в лагерь палестинских беженцев Нахр аль-Баред в Северном Ливане.

В лагере беженцев Беддави и отделении скорой помощи и неотложной помощи больницы Сафад Палестинского общества Красного Полумесяца предпринимаются меры по профилактике холеры. Помощь в организации холерных госпиталей оказывается Департаментом здравоохранения Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций (БАПОР) и палестинскими организациями.

По информации The New Arab, принятые меры позволяют ограждать беженцев от рассадников инфекции и своевременно выявлять заражённых.