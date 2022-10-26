Бейрут, 26 октября 2022, 12:09 — REGNUM Правительство Ливана запустило программу по очистке воды в лагерях беженцев после того, как число заболевших холерой в стране достигло 287 человек. Об этом 26 октября сообщает The New Arab.

Больной холерой
Больной холерой
Department of Foreign Affairs and Trade of Australia

По данным журналистов, системы очистки воды поставлены в лагерь палестинских беженцев Нахр аль-Баред в Северном Ливане.

В лагере беженцев Беддави и отделении скорой помощи и неотложной помощи больницы Сафад Палестинского общества Красного Полумесяца предпринимаются меры по профилактике холеры. Помощь в организации холерных госпиталей оказывается Департаментом здравоохранения Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций (БАПОР) и палестинскими организациями.

По информации The New Arab, принятые меры позволяют ограждать беженцев от рассадников инфекции и своевременно выявлять заражённых.