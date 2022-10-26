Москва, , 11:30 — REGNUM Не все российские военные городки получают сейчас необходимые средства на их инфраструктуру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Антон Силуанов Archive.government.ru

«Мы согласны подключиться к тому, чтобы взять шефство над военными городками. Около 6 тысяч военных городков и прекрасно понимаем, что не все из них получают необходимые финансовые ресурсы для того, чтобы иметь достойную инфраструктуру», — сказал министр.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал парламентариев взять шефство над военными городками и госпиталями.

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