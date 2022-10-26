Таллин, 26 октября, 2022, 11:22 — ИА Регнум.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Из-за рекордно высоких цен на электроэнергию в зимний сезон 2022–2023 годов спортивных центрам эстонии придется уделять больше внимания тому, когда и сколько искусственного снега производить. Об этом член правления действующего в Вырумаа (южная Эстония) Кютиоруского центра отдыха и лыжного спорта Имре Вийлукас сообщил гостелевидению страны ETV.

«Если раньше включал пушки по созданию искусственного снега и смотрел, как он появляется, то теперь нужно больше думать и планировать. Когда цена в три раза выше, то нужно экономить», — заявил он.

Под таким планированием он подразумевает частичное заполнение искусственным снегом склонов и холмов лыжных трасс: «При производстве снега будем создавать один склон, а потом другой, каждый день следя за ценами. У нас семь склонов, будем делать их постепенно».

Вийлукас выразил надежду, что снеговые пушки придется включать не часто, если зима выпадет снежной. Кроме того, финансовая поддержка и компенсация расходов на электричество со стороны государства должны поддержать предприятие в самые пиковые моменты, добавил он.