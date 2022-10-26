Вашингтон, 26 октября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. По результатам независимого исследования американских ученых, бивалентные бустерные вакцины от компаний Moderna и Pfizer-BioNTech не смогли повысить уровень защитных белков против доминирующих вариантов штамма «Омикрон» больше, чем оригинальная вакцина от COVID-19, как сообщает агентство Bloomberg.

Вакцина

Исследователи из Колумбийского и Мичиганского университетов сравнили уровни антител в образцах крови 21 человека, получившего четвертую прививку бивалентной вакцины Moderna или Pfizer-BioNTech, с уровнями антител у 19 человек, получивших четыре прививки оригинальной вакцины.

Через три-пять недель после четвертой прививки люди, получившие обновленные бустерные вакцины против вариантов BA.4 и BA.5, «имели такие же титры нейтрализующих антител, как и те, кто получил четвертую моновалентную мРНК-вакцину», заключают авторы в исследовании, опубликованном на сервере препринтов bioRxiv.org. По данным исследования, это справедливо для антител, защищающих от BA.4, BA.5 и более старых вариантов, таких как штамм «Омикрон».

Полученные результаты не означают, что бивалентная вакцина не приносит пользы, кроме того, их необходимо подтвердить в более крупных исследованиях. Однако они поднимают вопрос о том, необходим ли переход на обновленную вакцину.

Результаты также резко контрастируют с пресс-релизом компаний Pfizer и BioNTech от 13 октября, где говорится о «положительных первых данных» клинических испытаний, свидетельствующих о том, что бивалентная вакцина «предположительно обеспечивает лучшую защиту». Это заявление основано на данных, собранных у испытуемых в первые семь дней после иммунизации, и компания пока не раскрыла подробностей.

«Пока мы не видим преимуществ» бивалентной вакцины перед старой, сказал старший автор исследования Дэвид Хоу, вирусолог, возглавляющий Исследовательский центр по СПИДу при Колумбийском университете. По его словам, явные различия между ревакцинациями могут проявиться позднее. Также может оказаться, что потребуется вторая прививка бивалентной вакциной, сказал он.

Тем не менее ученые сомневаются в эффективности изменения состава вакцины. Еще до того, как в сентябре в США начали продвигать обновленные вакцины, профессор микробиологии и иммунологии медицинского колледжа Корнельского университета Джон Мур заявил, что новые вакцины будут «немногим лучше или совсем не лучше» более ранних.