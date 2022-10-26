Таллин, 26 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум.

Сирена

Эстония заключила договор на покупку сирен оповещения об угрозе гражданскому населению со словацкой компанией Telegrafia. Об этом сообщил портал новостей эстонского гостелерадиовещания ERR.

Ожидается, что к лету 2023 года сирены установят в 22 населенных пунктах страны, а первые сирены появятся уже в конце 2022 года. Создаваемая система оповещения населения при помощи сирен может использоваться в случае военной угрозы, крупных катастроф и чрезвычайных ситуаций, отмечается в сообщении. На создание системы оповещения об угрозе при помощи сирен государство выделило 4,5 млн евро.

На первом этапе сирены установят в 22 городах: Таллине и окрестностях столицы, Тарту, Нарве, Пярну, Выру, Палдиски, Силламяэ, Тапа, Йыхви, Кохтла-Ярве, Маарду и Мууга, Раквере, Валга, Кейла, Вильянди, Йыгева, Пылва, Рапла, Кярдла, Курессааре, Хаапсалу и Пайде. В будущем систему планируется расширить и на остальные крупные населенные пункты.

Сирены будут устанавливаться на стенах высоких сооружений, таких как телекоммуникационные мачты, трубы и так далее. Переговоры с владельцами соответствующих объектов уже идут.

Сирены станут частью системы оповещения об угрозах в дополнение к средствам массовой информации, официальным сайтам, социальным сетям, рассылке SMS, а также громкоговорителям и непосредственному оповещению людей по месту жительства.