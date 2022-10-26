Москва, 26 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.

Af.mil Ми-8

Запросы на поддержку российских мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за дневную или ночную смену.

На стрелков групп огневого прикрытия армейской авиации возложены задачи по сопровождению воинских колонн и гуманитарных грузов по дорогам общего пользования. Они прикрывают вертолеты армейской авиации с воздуха, наблюдают за объектами и транспортом на земле и выявляют огневые точки противника во время патрулирования местности.

Также зачастую военнослужащие, рискуя собственной жизнью, помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов, осуществляют огневое воздействие в случае нештатных ситуаций при эвакуации с земли личного состава. Группы меняются несколько раз в сутки, чтобы без перерыва выполнять свои задачи в небе.

Пока одни экипажи только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету. В режиме взлёт-посадка аэродром работает нон-стоп. Каждому боевому заданию предшествует скрупулёзная предполётная подготовка.

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Сюжет:

Не бежать. Не торопиться. Если вылет плановый, то до «восьмерки» по взлетному полю — в обязательном порядке только спокойным шагом. У группы такая традиция, имеющая практическое значение. Есть возможность без суеты проанализировать предстоящий маршрут, обсудить, где могут быть опасные участки.

Группа огневого прикрытия — на Ми-8 уходит к линии соприкосновения. К самому переднему краю.

Кажется, до земли можно достать рукой. Вертолёты летят на предельно малой высоте. Тепловые ловушки должны принять на себя удар зенитных ракет.

Группа держится чуть позади, не теряя ударные вертолёты из вида. В то же время, контролируя всё, что происходит на земле. Вот вертолёты входят в зону боевых действий. Оружие — на изготовку.

Задача этого вылета — страховка экипажей фронтовой авиации. Пара российских штурмовиков Су-25 работает по наземным целям противника.

В случае возникновения нештатной ситуации военнослужащие группы огневого прикрытия должны обеспечить безопасность экипажа «Грачей». Долететь до места вынужденной посадки, эвакуировать летчиков, при необходимости оказать первую медицинскую помощь.

Последовательность действий группы следующая. Выбрать в указанном районе точку подскока (так бойцы называют место для посадки в неприметном месте). Подальше от населенных пунктов, дорог, лесопосадок — там могут быть замаскированные опорники ВСУ. Экипаж Ми-8 двигатели не выключает. Машина готова подняться в воздух в течение минуты. Группа огневого прикрытия занимает круговую оборону. Несмотря на все предосторожности, возможность столкновения с киевскими диверсантами никто не исключает. А дальше — ждать — пока «Грачи» выполнят боевую задачу

Подскок проверенный, и расположен удачно. Группа огневого прикрытия пользуется этим местом не впервые. Показывать его в полноценном, телевизионном формате по понятным причинам нельзя.

Вообще, работа по прикрытию фронтовой авиаций, одна из самых стремительных задач, которые приходится выполнять, говорит командир группы Степан. В районе пуска ракет сверхзвуковые машины находятся всего несколько минут.

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«Мы самолет видим только тогда, когда он начинает работать, и когда он уходит. Остальное время мы его не видим. Потому что скорость огромная, и летчики у нас высококлассные. То есть два раза — я вижу, как он ударил, и как пошел домой. Все», — поделился с журналистами командир группы огневого прикрытия Степан.

Чаще группа огневого прикрытия сопровождает смешанные ударные группы армейской авиации. Таких вылетов у военнослужащих по несколько за сутки. Днем и ночью. Посменно. Задача та же, что и с самолетами. При возникновении нештатной ситуации эвакуировать экипажи вертолетов из опасного района.

Бойцы из группы огневого прикрытия во время полета не только следят за текущей обстановкой, они проводят разведку местности на маршруте. Обращают внимание на подозрительный гражданский транспорт, как правило, брошенный. Свежие колеи от колес и гусениц на полях.

На этот раз — без сюрпризов. Вертолеты без потерь возвращаются на базу. Все прошло штатно. Нужно дозаправить и зарядить машины. И получить новое задание. Группы огневого прикрытия сменяют друг друга. Практически всё время кто-то находится на выполнении нужного и правильного дела.

Каждый выход в район удара, маршрут возвращения на базу — уникален и не повторяет предыдущий. Штурманы в месяц прорабатывают их больше полусотни. Летчики рассказывают, что в такой вертолетной эквилибристике всегда высок процент импровизации летчиков.