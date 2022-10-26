Москва, 26 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Для борьбы за инвестиции и для расширения производства ключевая ставка Банка России должна находиться на уровне 4-5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

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«С точки зрения развития бизнеса в текущих условиях, для борьбы за инвестиции и для расширения производства ставка должна находиться на уровне 4-5%, — сказал он. — Кроме того, снижение ключевой ставки влияет на снижение ставок по ипотеке, по депозитам, а также на процент по облигациям. Ранее выпущенные облигации при этом продолжают расти, их доходность выше, поскольку они были выпущены исходя из предыдущей ставки. Изменение ключевой ставки влияет и на стоимость акций. При значительном снижении ключевой ставки деньги начинают дешеветь, их частичное вложение в более рискованные активы, такие как акции, становится более оправданно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Щербаченко дал прогноз о том, какой решение по величине ключевой ставке примет ЦБ РФ на ближайшем заседании его совета директоров.