Николаев, Украина, 26 октября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Николаевской области под обстрел 25 октября попали два объекта инфраструктуры, сообщил так называемый глава областной военной администрации Виталий Ким.

Mil.ru Пуск ракет

«Вчера, 25 октября, с 14.30 до 16.10 [ВС России] наносили удары по Первомайской общине. Попадания были по двум инфраструктурным объектам и по открытой территории за их пределами. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России 25 октября нанесли сокрушительный удар по подразделениям ВСУ, прорывавшимся в Кременную в Луганской Народной Республике.

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