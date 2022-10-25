Луганск, , 15:01 — REGNUM Вооруженные силы России нанесли сокрушительный удар по подразделениям ВСУ, прорывавшимся в Кременную в Луганской Народной Республике. Об этом 25 октября заявил полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории. По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв. Наши подразделения были уже готовы к этому. В результате более 10 единиц техники было подбито, личный состав рассеян и уничтожен», — заявил он в эфире Первого канала.

По его словам, несмотря на понесенные потери, ВСУ не оставят попыток прорвать оборону в этом направлении.