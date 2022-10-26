Пекин, 26 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Первый китайский спутник глобального мониторинга углекислого газа TanSat впервые обнаружил признаки антропогенных выбросов углекислого газа, что, по данным международной исследовательской группы, является одним из наиболее важных требований, необходимых для мониторинга глобальных парниковых газов, сообщает 25 октября газета Global Times.

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Команда, состоящая из исследователей из Китайской академии наук (CAS) и Финского метеорологического института, опубликовала свое исследование в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

Команда проанализировала измерения, полученные с помощью миссии TanSat и миссии-предшественника Copernicus Sentinel-5, европейской спутниковой миссии, чтобы определить содержание углекислого газа в результате деятельности человека.

Ученые провели свое исследование, изучив два набора измерений, собранных в двух городах. Команда использовала данные по углекислому газу TanSat, полученные в мае 2018 года близ Таншаня в провинции Хэбэй на севере Китая, и в марте 2018 года близ Токио в Японии. По данным CAS, они сравнили данные TanSat с измерениями диоксида азота, полученными прибором мониторинга тропосферы на борту спутника-предшественника Copernicus Sentinel-5 в те же даты над теми же городами.

Два специализированных исследования показали, что измерения диоксида углерода TanSat позволяют фиксировать антропогенные изменения в шлейфе и имеют пространственные закономерности, аналогичные наблюдениям диоксида азота с помощью прибора тропосферного мониторинга.

Концентрации углекислого газа продолжают расти из-за деятельности человека, такой как сжигание ископаемого топлива и изменения в землепользовании. Выбросы, связанные со сжиганием ископаемого топлива, особенно локализованы, причем городские районы являются доминирующим источником, ответственным за более чем 70% глобальных выбросов, сообщил Global Times научный сотрудник Института физики атмосферы CAS Ян Дунсю.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило на прошлой неделе, что, по его прогнозам, глобальные выбросы углекислого газа составят 33,8 млрд тонн в 2022 году, что на 300 млн тонн больше, чем в 2021 году, сообщает AFP. Тем не менее, по его словам, ученым было особенно сложно получить высокоточные измерения, необходимые для изучения антропогенных выбросов из городов.

По словам Яна, это первая попытка использовать измерения TanSat для обнаружения антропогенных или вызванных человеком сигнатур выбросов углекислого газа. TanSat, запущенный в 2016 году, является первым китайским спутником глобального мониторинга углекислого газа. «Тан» — это китайское произношение углерода.

По словам Яна, спутник мониторинга выбросов углерода помогает ученым лучше понять текущую ситуацию с выбросами углерода и поглотителями углерода, что может обеспечить поддержку данных, а также оптимизацию политики для достижения углеродных целей Китая. Китай стремится достичь пика выбросов CO2 к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Заглядывая в будущее, команда планирует расширить это исследование.

«TanSat — это наша первая попытка глобального мониторинга выбросов углерода. Следующее поколение китайского спутника глобального мониторинга углекислого газа TanSat-2 в настоящее время находится на стадии проектирования», — сказал сотрудник Института физики атмосферы при CAS Лю И .

По словам Лю, целевые измерения TanSat-2 будут сосредоточены на регистрации градиента углекислого газа от центра города к сельской местности с использованием процесса визуализации и размера следа в 500 метров для повышения точности оценки выбросов. TanSat-2 будет представлять собой группировку спутников, распределенных по крайней мере на две орбиты утром и днем, чтобы дважды в день охватывать город или точечный источник.