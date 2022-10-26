Мелитополь, 26 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. На запорожское направление была направлена значительная часть вооружённых формирований нацистского режима Киева, и в данный момент ведётся перегруппировка этих соединений с перспективой атаки населенных пунктов Васильевка и Пологи. Об этом 26 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьёв Live».

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Идёт перегруппировка большого количества соединений. <…> [ВСУ], перебросив своих боевиков с харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на херсонское направление, но непосредственно и на запорожское направление в район Орехова и в район Гуляйполя, с перспективой удара по Васильевке, Пологам непосредственно. Вот эти направления у нас наиболее горячие на сегодняшний день», — сказал он.

Также Рогов уточнил, что в данный момент на линии фронта наблюдается позиционное противостояние и ведутся артиллерийские дуэли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что чат-бот для информирования силовых структур о диверсантах и пособниках киевского режима был запущен в Новой Каховке Херсонской области.