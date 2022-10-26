Кишинёв, , 10:53 — REGNUM Молдавия в лице Вадима Чебана шантажирует Россию и «Газпром», угрожая отключить Приднестровье от газа. Об этом 27 октября ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Карта Приднестровья Bestalex

Ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан выступил с заявлением о том, что Приднестровье не может получать газ напрямую из России, т. к. на территории республики не действуют законы Молдавии, и сама республика не является международно признанным субъектом.

«Это шантаж, направленный на то, чтобы «Газпром» смягчил условия продажи газа Молдавии», — заявила эксперт.

Для самой компании «Молдовагаз» уже несколько дней как появились новые риски, связанные с кредитным долгом, в случае невыплаты которого компания потеряет свою ГТС, пояснила Харитонова.

«Такие высказывания напоминают попытку «перевернуть шахматную доску», когда понимаешь, что выиграть не получится, а любой ход ведет к поражению. Однако, во что бы не вылился этот казус, в любом случае будет страдать население, а не те некомпетентные чиновники, которые, реализуя собственные амбиции и амбиции Запада, своими действиями довели страну до бедственного состояния», — заключила политолог.

Напомним, что Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, генерирует 70% электроэнергии для Молдавии. Электростанция сократила генерацию для Молдавии до 27% и направила мощности для удовлетворения потребления собственно Приднестровья.