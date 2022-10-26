Новая Каховка, Херсонская область, 26 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Чат-бот для информирования силовых структур о диверсантах и пособниках киевского режима запущен в Новой Каховке Херсонской области, об этом сообщили в администрации города 26 октября.

Петр Мальцев. Беспощадно уничтожать фашистских диверсантов. 1941

В чат-бот можно анонимно сообщить администрации Херсонской области сведения о сотрудниках и пособниках ВСУ, СБУ, ГУР, а также схронах с оружием.

«Просим в сообщении указывать конкретные данные (ФИО, адрес, фото/видео, геопозиция), которые помогут максимально качественно отработать полученную информацию», — говорится в сообщении.

Власти призывают граждан проявлять активность и бдительность в защите себя и своей семьи от нацистов.