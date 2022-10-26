Воронеж, , 09:22 — REGNUM Международный аэропорт «Воронеж» останется закрытым до 3 ноября. Соответствующее решение принято Росавиацией, об этом 26 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Международный аэропорт «Воронеж» Марина Каширская © ИА REGNUM

В целом режим временного ограничения полётов действует с 24 февраля для 11 аэропортов — кроме Воронежа это аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России выделило два миллиарда рублей для аэропортов, попавших под режим ограничения полётов.