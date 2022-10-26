Вашингтон, 26 октября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон может отказаться от совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом пишет американская газета Politico.

Bundesregierung.de Федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон

Издание обращает внимание, что в Париже не анонсировали встречи политиков с журналистами, в то время как Берлин уже разослал приглашения на мероприятие. Если совместной пресс-конференции не будет, это станет оскорблением для Шольца, утверждают авторы, поскольку немецкий лидер отправился в зарубежную поездку вместе со своими журналистами.

При этом сам отказ может являться политическим ходом, к которому недавно прибегал и сам Олаф Шольц, когда в Берлин приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.