Хабаровск, 26 октября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность организованной группы, которая занималась поставками наркотиков в дальневосточные регионы, сообщили в управлении ФСБ по Хабаровскому краю.

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По данным ФСБ, организатором интернет-магазина по продаже запрещенных веществ оказался житель Оренбурга. В сбыте наркотиков ему помогали жительница Хабаровска и читинец. При планировании очередной поставки подозреваемых задержали с поличным.

В автомобилях и домах проживания задержанных обнаружили наркотики на общую стоимостью 20 млн рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.