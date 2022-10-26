Джакарта, , 08:30 — REGNUM Индонезия заключила сделки на сумму 33,5 млн долларов США на международном салоне инноваций в Париже SIAL Paris 2022 года, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

В выставке, которая проходила 15–19 октября 2022 года в выставочном парке Парижа-Северный Вильпент, приняли участие 7020 павильонов, а число посетителей достигло 310 тысяч человек из 119 стран.

«Мы зафиксировали, что общая сумма сделок за пять дней работы выставки достигла 33,5 миллионов долларов США. Сделки в этом году превысили общую сумму сделок на выставку 2018 года, когда Индонезия заключила сделки на 14 миллионов евро», — заявил генеральный директор агропромышленного комплекса министерства промышленности Путу Джули Ардика в Джакарте.

SIAL Paris — одна из крупнейших выставок продуктов питания и напитков в Европе, проводимая каждые два года. Индонезия в последний раз участвовала в выставке SIAL Paris 2018, в то время как в 2020 году выставка не проводилась из-за пандемии.

Участие в выставке является одним из усилий правительства Индонезии по дальнейшему внедрению преимуществ различных продуктов питания и напитков из ряда отраслей промышленности Индонезии.

Кроме того, есть надежда, что это участие может расширить экспортные рынки для участников, особенно в страны, ориентированные на индонезийский экспорт.

«Покупатели, интересующиеся индонезийскими продуктами питания и напитками, не только из европейских стран, но и из Соединенных Штатов, африканских стран, Азии и Ближнего Востока. В дополнение к торговым соглашениям, существует также потенциал для заключения соглашения о сотрудничестве в области разработки продуктов между индонезийской пищевой промышленностью и производителями напитков с партнерами из-за рубежа», — добавили в министерстве промышленности Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос сотрудничества для преодоления продовольственного кризиса обсуждался на встрече представителей индонезийской ассоциации фермеров с торговым представительством России в Индонезии.

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