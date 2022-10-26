Москва, 26 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. По итогам дня 25 октября нефть марки Brent подешевела на 0,59%, до $92,91 за доллар. Три дня подряд цена показывает V- образное движение, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

J RAWLS Нефть. Саудовская Аравия

В первой половине дня цена снижалась, во второй — восстанавливалась. За день цена восстановилась с $91,20 до $94,36.

За четыре дня сформировался ценовой диапазон $91,00-94,75 за баррель. Падение индекса доллара до значения 110,62 пунктов поддерживает покупателей.

Поскольку инвесторы ожидают уменьшения шага повышения ставки ФРС США на заседании 14 декабря, то нужно быть готовым к росту котировок до зоны $98-100 за баррель.

Сегодня, 26 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $92,87 за баррель. Техническая картина указывает на продолжение восходящего движения.

Вечером ожидается официальный отчет по запасам нефти от минэнерго США. Согласно последним данным Американского института нефти, запасы нефти увеличились на 4,520 млн баррелей (прогноз был +1,0 млн).

Запасы бензина сократились на 2,278 млн баррелей (прогноз был — 0,8 млн). Запасы дистиллятов увеличились на 0,635 млн баррелей (прогноз был -1,1 млн баррелей).

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