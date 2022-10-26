Новосибирск, , 08:07 — REGNUM В Новосибирской области открыли бесплатные курсы первой медицинской помощи. Курсы открыли в Новосибирском медицинском колледже по просьбам новосибирцев, сообщили ИА REGNUM в правительстве регионе.

Курс первой медицинской помощи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Власти заявили, что «волонтёры готовы за один день обучить любого начальным медицинским навыкам». Занятия проводят 30 инструкторов-добровольцев. Отмечается, что основам первой помощи, с поправкой на специфику, волонтёры медколледжа уже обучили 278 мобилизованных.

По словам директора медколледжа Алексея Пилипенко, после теоретического курса первой помощи, который ученики проходят онлайн, — обязательный день практики под руководством медиков.

«Мы учим, как быстро и эффективно остановить кровотечение, наложить жгут, как правильно поднять человека, если он упал, чтобы не причинить ещё большее повреждение. Что делать, когда кто-то подавился, упал в обморок, получил ожог или обморожение. Как начать сердечно-легочную реанимацию», — прокомментировал Пилипенко.

Программа обучения организована под эгидой волонтерского корпуса колледжа «Добрая воля».