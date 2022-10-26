Мадрид, 26 октября, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании и лидер Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчес станет главой Социалистического интернационала, заменив Георгиоса Папандреу, поскольку других альтернативных кандидатов на пост главы этой организации представлено не было. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на источники в социалистических кругах.

Marta Jara Педро Санчес (в центре)

Таким образом, Санчес станет первым испанцем, возглавившим эту организацию, которая в настоящее время объединяет 132 социал-демократические, социалистические и рабочие политические партии со всего мира с целью «консолидации».

Экс-премьер Греции Георгиос Папандреу возглавлял организацию с 2006 года. Накануне закончился срок выдвижения кандидатур на пост президента Социалистического интернационала, и ни один человек, кроме Санчеса, официально не выразил желания взять на себя эту ответственность.

По этой причине не потребуется проводить выборы, и испанский премьер-министр будет официально назначен главой Социалистического Интернационала на четырехлетний срок на XXVI Конгрессе, который пройдет с 25 по 27 ноября в Мадриде.

Санчес намерен придать Социалистическому интернационалу больший вес и увеличить влияние организации на важных международных форумах, таких как ООН, а также работать над возвращением таких политических организаций, как Социал-демократическая партия Германии, отмечают источники.