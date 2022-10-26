Мадрид, 26 октября, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Испанская бизнес-группа Inditex, владеющая такими брендами, как Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, Zara и Zara Home, достигла соглашения с группой Daher о продаже своего бизнеса в России, где у неё действовало около 500 магазинов. Об этом пишет испанское агентство EFE со ссылкой на информацию от бизнес-группы, направленной испанскому биржевому регулятору CNMV.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в магазин «Zara» в торговом комплексе «Галерея»

Компания в своём сообщении подчеркивает, что условия сделки, подлежащие предварительному разрешению, позволят ей сохранить «значительную часть» рабочих мест, которые она имела в России.

Идея заключается в передаче большинства помещений, занимаемых до сих пор магазинами Inditex в России, с тем, чтобы в этих помещениях, по предварительному согласованию с владельцами, в будущем разместились торговые точки брендов, принадлежащих группе покупателей, «совершенно не связанных с Inditex».

Сделка будет означать прекращение деятельности Inditex в России после приостановки коммерческой деятельности 5 марта 2022 года.

Испанская компания утверждает, что достигла соглашения с Daher о том, что в случае, если будущие обстоятельства позволят Inditex вернуться в Россию, она изучит возможность сотрудничества между обеими компаниями на основе договора франшизы.

По оценкам Inditex, резерв, отраженный в финансовой отчетности в первой половине 2022 года в размере 216 миллионов евро, в значительной степени покрывает последствия прекращения деятельности компании в России. Закрытие магазинов в России и выплата зарплат тысячам сотрудников обходится Inditex почти в 20 миллионов евро в месяц.

До марта 2022 года Inditex получала 8,5% своей операционной прибыли от российского рынка.