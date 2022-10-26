Нью-Йорк, США, , 06:25 — REGNUM Выступление американского постпреда на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН подтвердило опасения России о том, что после провокации Киева с «грязной бомбой» Москву обвинят в применении тактического ядерного оружия. Об этом 26 октября заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.

Радиация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что представитель США Брюс Тернер в ходе конференции, посвящённой вопросам разоружения, назвал заявления Москвы о запланированной Киевом провокации с «грязной бомбой» новым «случаем дезинформации с целью создания потенциального предлога для применения Россией тактического оружия».

«Это еще один пример бряцания ядерным оружием, которым занимается Россия» — заявил американский представитель.

Как пояснил Воронцов, реакция американской делегации лишь подтверждает предостережение Москвы относительно того, как будет воплощён сценарий. Российский дипломат указал, что после провокации Киева, о которой у Москвы есть самая достоверная информация, Россию незамедлительно обвинят в применении оружия массового поражения со всеми возможными последствиями, вытекающими из данного обвинения.

По мнению Воронцова, вслед за обвинением России в применении ядерного оружия, Киев и страны Запада будут раскручивать антироссийскую кампанию с целью подрыва доверия к Москве и последующей изоляции страны на международной арене.

Российский дипломат уточнил, что планам Киева сбыться не суждено. Россия здесь и сейчас предупреждает мир о готовящейся провокации и обращается с призывом к киевскому режиму не подводить мир к ядерной катастрофе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о «большой суете», царящей в руководстве киевского режима из-за публикации данных о готовящейся Киевом провокации с «грязной бомбой».

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