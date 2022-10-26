Лондон, 26 октября, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Заявления о своих отставках подали ряд британских министров на фоне назначения Риши Сунака главой правительства Британии, сообщает таблоид Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Речь идет о министре по делам Уэльса Роберте Бакленде, министре окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Раниле Джаявардене, министре по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Саймоне Кларке и министре образования Ките Мальтхаусе.

Кроме того, увольнение коснулось министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Джейкоба Рис-Могга, министра юстиции Брэндона Льюиса, а также министра труда и пенсий Хлою Смит.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября бывший глава британского минфина Надим Захави был назначен новым председателем Консервативной партии Британии.