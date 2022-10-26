Вашингтон, , 03:13 — REGNUM Члены Конгресса США от обеих партий принимают деньги от лоббистов китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei. Об этом сообщила газета The Washington Examiner со ссылкой на документы.

Китай и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не менее 33 республиканцев и 13 демократов приняли пожертвования на свои кампании в среднем по 770 долларов между сентябрем 2016 года и июнем 2022 года от тех, кому платят за лоббирование интересов Huawei», — говорится в публикации.

Также в статье называются и некоторые конгрессмены, которые получали средства от лиц, чей бизнес связан с китайской корпорацией. В частности, утверждается, что лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевик Маккарти получил $2,9 тыс. пожертвований за прошедшие полтора года. При этом ряд американских законодателей, получая средства, продолжают критиковать Huawei публично.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Федеральная комиссия по связи США заявила о планах запретить продажу в стране любого оборудования от китайских компаний Huawei и ZTE. Утверждалось, что телекоммуникационное оборудование из Китая подрывает национальную безопасность Соединенных Штатов.