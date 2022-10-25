Вашингтон, 26 октября, 2022, 01:19 — ИА Регнум. США получили от России уведомление о проведении учений ядерных сил, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.

ИА REGNUM Пентагон

«США были уведомлены. В этом смысле Россия выполняет свои обязательства по контролю над вооружениями и транспарентности», — заявил он.

Райдер подчеркнул, что Москва продолжает соблюдать все требования по этому вопросу. Он добавил, что минобороны США расценивает учения как обычное мероприятие, однако все равно будет отслеживать проведение маневров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны России выпустит уведомление о проведении учений стратегических ядерных сил. По его словам, Москва предоставит другим странам, включая США, уведомление о проведении ежегодных учений «Гром».