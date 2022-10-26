Минск, , 00:39 — REGNUM Правительство Белоруссии по-прежнему придерживается позитивного прогноза по развитию экономики в 2023 году. В частности рост ВВП ожидается на уровне 3,8%. Об этом заявил премьер Роман Головченко на заседании Совмина 25 октября, сообщает БЕЛТА.

Роман Головченко Официальный сайт правительства России

«Ключевые параметры работы правительства и Национального банка на 2023 год остались без изменений, за исключением показателя по инфляции, который скорректирован Минэкономики по итогам совещания экономического блока правительства», — сказал Головченко.

По его словам, в 2023 году инфляция прогнозируется на уровне не более 7−8%.

Белорусский премьер отметил, что темпы роста ВВП в 2023 году должны составить 3,8%.

«Реальные располагаемые денежные доходы населения должны увеличиться на 4,1% при росте реальной зарплаты на 4,6%. Прирост инвестиций в основной капитал — 23,3%. Экспорт товаров и услуг должен увеличиться на 5,5%. Все важнейшие параметры балансируются между собой», — заверил Головченко.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев этого года золотовалютные резервы Белоруссии сократились больше чем на 920 млн белорусских рублей ($371 млн).